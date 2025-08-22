Із російсько-грузинського кордону в Україну повернули 65 громадян

Упродовж 21-22 серпня із буферної зони російсько-грузинського кордону в Україну повернули 65 громадян нашої держави.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"На доручення Президента України Володимира Зеленського організували повернення до України 65 громадян України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні. Серед них 10 жінок, 8 важкохворих", – написав він у фейсбуці і додав, що всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.
Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій.
Людей повернули упродовж 21-22 серпня через територію Молдови.
"Висловлюємо окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та вирішення логістичних питань", – зазначив міністр.
Він нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.
Наразі працюють над поверненням решти громадян, які бажають бути репатрійованими до України.
"Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску", – написав Сибіга. За його словами, українська сторона вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії.
"Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян", – додав глава української дипломатії.
Що відбувається
- 3 серпня Центр протидії дезінформації спростував поширену Москвою інформацію про відмову України приймати 90 своїх громадян із грузинського кордону. У Києві заявили, що українська сторона системно працює над поверненням громадян за умови наявності підтвердженого громадянства.
- За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Росія суттєво збільшила кількість депортованих, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією ,і вони там застрягають, бо не мають належних документів.
- На початку серпня п'ятеро українців, які "застрягли" на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування. Загалом там перебували 96 осіб.
- Серед депортованих були різні категорії громадян України. Є ті, хто поїхав на заробітки до Росії ще до повномасштабного вторгнення, але потрапив там до тюрми і відбув покарання; є ті, хто не мав судимості, але депортований з тимчасово окупованих територій за відмову отримати російське громадянство. Жінки, літні люди, молоді хлопці, інваліди, хворі – без ліків і засобів для життя їх місяцями утримують у підвальному приміщенні, зовсім не облаштованому для тривалого перебування такої кількості людей.
- Детальніше LB.ua розповів один із депортованих. Про це – у матеріалі "Спимо по черзі: нас тут майже 100 українців на 18 спальних місць", — депортований з РФ Сергій Захарченко".