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​На кордоні з Грузією перебуває майже сотня депортованих українців

Консули тримають зв’язок з усіма громадянами нашої держави, запевняє МЗС.

​На кордоні з Грузією перебуває майже сотня депортованих українців
КПП на грузинсько-російському кордоні
Фото: EPA/UPG

Майже сотня українців – 96 осіб - застрягла на кордоні з Грузією, пише «РБК-УКраїна».

Міністерство закордонних справ України намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову. Наразі українці перебувають у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі».

Росія тим надсилає все більшу кількість депортованих, яких не пропускає грузинська влада через відсутність гарантій транзиту від Молдови. 

У МЗС запевнили, що консули перебувають на постійному звʼязку з усіма українцями, які застрягли на пропускному пункті. 

«У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі», - зазначили в міністерстві.

  • Напередодні стало відомо, що п'ятеро українців, які "застрягли" на на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування.
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