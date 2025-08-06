​На кордоні з Грузією перебуває майже сотня депортованих українців

Майже сотня українців – 96 осіб - застрягла на кордоні з Грузією, пише «РБК-УКраїна».
Міністерство закордонних справ України намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову. Наразі українці перебувають у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі».
Росія тим надсилає все більшу кількість депортованих, яких не пропускає грузинська влада через відсутність гарантій транзиту від Молдови.
У МЗС запевнили, що консули перебувають на постійному звʼязку з усіма українцями, які застрягли на пропускному пункті.
«У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі», - зазначили в міністерстві.
- Напередодні стало відомо, що п'ятеро українців, які "застрягли" на на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування.