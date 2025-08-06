Унаслідок російських ударів по Куп'янську постраждали дві людини

Окупанти знову атакували прифронтове місто на Харківщині.

Російські окупанти атакували місто Куп'янськ на Харківщині. Є поранені.

Про це інформує Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, 6 серпня орієнтовно о 10:30 російська армія обстріляла м. Куп’янськ. Поранення отримали двоє чоловіків віком 45 та 55 років.

Також ворожий ударний безпілотник, ймовірно "Молнія", атакував селище Борова Ізюмського району. Поранена 86-річна жінка. Пошкоджено будинок та автомобіль.

"За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.