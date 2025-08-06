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Сили безпілотних систем ЗСУ у липні в середньому вражали 756 цілей за добу

У тому числі в середньому 166 окупантів за добу.

Сили безпілотних систем ЗСУ у липні в середньому вражали 756 цілей за добу
Фото: Командування Сил безпілотних систем ЗС України

Сили безпілотних систем ЗСУ у липні в середньому вражали 756 цілей за добу. 

Про це свідчить публічний звіт за липень командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, майора Роберта Бровді (позивний «Мадяр»). 

З цікавих цифр, котрі заслуговують уваги:

756 цілей – у середньому за добу

166 хробаків [солдатів] – щодобово

911$ – вартість детокс-програми хробака (середнє значення на 5 134 штуки). 

На знищення/ураження 23 433 цілей (в т.ч. 5 134 хробаків) витрачено за липень дронів:

29 172 fpv-дрони

1 051 весільних мавіків

530 нічних бомберів

655 крил-винищувачів

$1 = $100 співвідношення витрат до втрат ворога

2% – чисельність Угруповання СБС відносно загальної чисельності ЗСУ

31,8% – питома вага усіх верифікованих детоксів хробачні (кожний третій)

36,3% – питома вага усіх верифікованих ворожих цілей (кожна 2,8 знищена/уражена силами УСБС)

731 вороже розвід-крило знищено за 31 добу липня

+29,96% приріст уражень у липні відносно травня

1 : 604 – співвідношення безповоротних втрат особового складу Угруповання відносно втрат ворога.

39,6% – середній ККД застосування фпв Угруповання (11 538 ударів результативних відносно використаних 29 172 шт фпв)

60,3% – середній показник влучань нічних бомберів (19 605 результативних влучань)

Понад 75 000 використаних боєприпасів

“Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема”, – натякнув Бровді на причетність до атаки на Адлер.
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