Сили безпілотних систем ЗСУ у липні в середньому вражали 756 цілей за добу.
Про це свідчить публічний звіт за липень командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, майора Роберта Бровді (позивний «Мадяр»).
З цікавих цифр, котрі заслуговують уваги:
756 цілей – у середньому за добу
166 хробаків [солдатів] – щодобово
911$ – вартість детокс-програми хробака (середнє значення на 5 134 штуки).
На знищення/ураження 23 433 цілей (в т.ч. 5 134 хробаків) витрачено за липень дронів:
29 172 fpv-дрони
1 051 весільних мавіків
530 нічних бомберів
655 крил-винищувачів
$1 = $100 співвідношення витрат до втрат ворога
2% – чисельність Угруповання СБС відносно загальної чисельності ЗСУ
31,8% – питома вага усіх верифікованих детоксів хробачні (кожний третій)
36,3% – питома вага усіх верифікованих ворожих цілей (кожна 2,8 знищена/уражена силами УСБС)
731 вороже розвід-крило знищено за 31 добу липня
+29,96% приріст уражень у липні відносно травня
1 : 604 – співвідношення безповоротних втрат особового складу Угруповання відносно втрат ворога.
39,6% – середній ККД застосування фпв Угруповання (11 538 ударів результативних відносно використаних 29 172 шт фпв)
60,3% – середній показник влучань нічних бомберів (19 605 результативних влучань)
Понад 75 000 використаних боєприпасів
“Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема”, – натякнув Бровді на причетність до атаки на Адлер.