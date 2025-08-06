Уночі Росія атакувала Україну 45 безпілотниками, ППО збила 36

У ніч на 6 серпня (із 20.30 5 серпня) противник атакував 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму).

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 36 ворожих безпілотники типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.