Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 1 059 270 військових.

Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку

Росія вже втратила в Україні 1 059 270 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies