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Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1 059 270 військових.

Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 1 059 270 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1059270 (+1010) осіб 
  • танків – 11072 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23091 (+0) 
  • артилерійських систем 31133 (+52)
  • РСЗВ – 1455 (+3) 
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0) 
  • літаків – 421 (+0)
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147)
  • крилаті ракети – 3555 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57475 (+138)
  • спеціальна техніка – 3936 (+1). 

Дані уточнюються. 
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