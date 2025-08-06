За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 1 059 270 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1059270 (+1010) осіб
- танків – 11072 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23091 (+0)
- артилерійських систем 31133 (+52)
- РСЗВ – 1455 (+3)
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1203 (+0)
- літаків – 421 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49767 (+147)
- крилаті ракети – 3555 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57475 (+138)
- спеціальна техніка – 3936 (+1).
Дані уточнюються.