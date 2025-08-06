Держдепартамент схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки
Як зазначається, уряд України запросив придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777.
До контракту будуть включені:
- технічна допомога;
- навчання;
- публікації;
- інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.
Орієнтовна загальна вартість становить 104 млн доларів.
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