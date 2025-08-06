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Держдепартамент схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777

Орієнтовна вартість контракту – 104 млн доларів.

Держдепартамент схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777
Ілюстративне фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки 

Як зазначається, уряд України запросив придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777

До контракту будуть включені: 

  • технічна допомога; 
  • навчання; 
  • публікації; 
  • інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

Орієнтовна загальна вартість становить 104 млн доларів.

  • Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України військових засобів підтримки протиповітряної оборони та пов'язаного з ними обладнання.
  • Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.
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