Держдепартамент схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць М777

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777 та пов'язаного з ними обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки

Як зазначається, уряд України запросив придбання обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки гаубиць M777.

До контракту будуть включені:

технічна допомога;

навчання;

публікації;

інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість становить 104 млн доларів.