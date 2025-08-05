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На Київщині затримали підозрюваних у спробі спалити будинок ветерана

До групи входили троє чоловіків віком 18, 19 та 21 років.

На Київщині затримали підозрюваних у спробі спалити будинок ветерана
На Київщині затримали підозрюваних у спробі спалити будинок ветерана
Фото: Поліція Київської області

Поліція спільно з СБУ затримали групу осіб, яких підозрюють у тому, що вони намагались спалити будинок ветерана у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Правоохоронці встановили, що троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, були завербовані ворогом. Отримавши завдання фігуранти погодилися здійснили підпал будинку колишнього інструктора одного з навчальних центрів повітряних сил ЗСУ, який проживає в Обухівському районі”, - йдеться у повідомленні.

Підозрювані розробили план - двоє з них мали кинути пляшки з легкозаймистою речовиною у вікно та під двері оселі, а третій — записати це на телефон для звітування перед замовником. 

Правоохоронці затримали їх на місці події і повідомили про підозру за фактом замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).
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