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​Укрзалізниця попередила про зміни у русі низки міжнародних поїздів

Це пов'язано із ремонтними роботами на станції Будапешт-Келеті.

​Укрзалізниця попередила про зміни у русі низки міжнародних поїздів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті, через що змінюються зупинки та кінцеві станції для низки міжнародних поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп, безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ зупинятимуться лише на станції Будапешт-Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.

В Укрзалізниці зазначили, що Будапешт Нюгаті і Будапешт-Келенфельд — це зручні центральні станції з доступом до метро, трамваїв та автобусів.

“Просимо звернути увагу на зміни під час пошуку квитків. Дякуємо за розуміння та бажаємо приємної подорожі!” - підсумували в Укрзалізниці.
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