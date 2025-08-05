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​У "Резерв+" з'явилась нова відстрочка для сімей, де один з подружжя має інвалідність

Інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду. 

​У "Резерв+" з'явилась нова відстрочка для сімей, де один з подружжя має інвалідність
Застосунок "Резерв+" (ілюстративне фото)
Фото: pik.net.ua

У застосунку Резерв+ додалася нова відстрочка від мобілізації – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Для того, щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду. Також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформлюється відстрочка так: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом.

  • Відстрочки в "Резерв+" запустилис в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку. 
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