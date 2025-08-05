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Командир артполку росіян заочно отримав довічне за наказ обстріляти “градами” Херсон

Йдеться про підполковника Дмитра Жарких.

Командир артполку росіян заочно отримав довічне за наказ обстріляти “градами” Херсон
Фото: СБУ

Командир артполку росіян заочно отримав довічне за наказ обстріляти “градами” Херсон, повідомляє СБУ.  

Йдеться про підполковника Дмитра Жарких – командира 8-го артилерійського полку берегової оборони чорноморського флоту РФ.

Як встановило розслідування, у грудні 2022 року він командував обстрілом центральної частини звільненого Херсона з використанням реактивних систем залпового вогню БМ -21 «Град».

За матеріалами справи, під вогневе ураження ворожої артилерії потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти у центрі міста.

Унаслідок атаки рашистів загинуло щонайменше 13 цивільних мешканців, понад 60 ‒ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що масований удар по прифронтовому місту підлеглі Жарких здійснювали з лівобережжя Херсонщини.

Згодом за вбивство цивільного населення та знищення соціальної інфраструктури обласного центру очільник кремля «відзначив» 8-й артполк, присвоївши йому звання «гвардійський».

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав Жарких винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
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