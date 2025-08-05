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​Речник Сил оборони півдня спростував інформацію про висадку ворожих ДРГ у Херсоні

Водночас, військові щодня фіксують до 10 штурмових дій ворога по острівній зоні дельти Дніпра. 

​Речник Сил оборони півдня спростував інформацію про висадку ворожих ДРГ у Херсоні
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин спростував інформацію в соцмережах про нібито висадку ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Херсоні. Він наголосив, що для того, аби штурмувати місто, ворогу треба спочатку захопити острівну зону в дельті Дніпра. Наразі всі спроби росіян створити такий плацдарм відбивають українські захисники.

Про це Волошин розповів в коментарі Укрінформу

"Щодо того, що вони висаджують ДРГ - це дезінформація, немає жодних диверсійних груп. Якби навіть висадилася така ДРГ, яким би був результат? Вона що - взяла б під контроль весь Херсон? Ну, зв’язала б боями якусь кількість наших сил і засобів, врешті-решт таку групу швидко б знищили. Тому ДРГ, які начебто заходять у Херсон - це відверта дезінформація, це відверте вороже ІПСО", - наголосив речник.

Волошин зазначив, що нещодавно був на мосту, що з’єднує Корабел та материковий Херсон, і спілкувався з херсонцями. Він також наголосив, що українські військові готові захищати місто.

"Це цивільна інфраструктура. Визначну роль у системі оборони цей міст, який наразі частково пошкоджений, не відіграв. Але через його пошкодження «обрізані» цивільні, які проживають у мікрорайоні Корабел (Острів) - на момент удару там, за даними ОВА, залишалося близько 1800 жителів. Тому і було прийнято рішення місцевою владою про їх евакуацію. Тобто цей удар по цивільній інфраструктурі - типовий відвертий терористичний акт ворога, спрямований проти мирного населення. Там поряд немає військових об’єктів, це просто удар для того, щоб не могло нормально функціонувати все, що забезпечує життєдіяльність мікрорайону", - зазначив Волошин.

Загалом, за його словами, ситуація на Херсонському напрямку доволі непроста. Щодня військові фіксують до десятка штурмових дій ворога, проте всі вони - по острівній зоні дельти Дніпра. Це - на півдні, де острови Козулиський, Забич, Нестрига, включаючи Білогрудий, Великий Вільховий і закінчуючи північчю острівної зони, де знаходяться Антонівські мости - залізничний та автомобільний.

Ворог за всяку ціну намагається захопити плацдарм на цих островах, захопити цю острівну зону, і вже з неї можна готуватися, щоб здійснювати якісь форсувальні дії.

"Для того, щоб форсувати річку Дніпро, потрібно спочатку взяти під контроль острівну зону - це декілька проток форсувати, захопити плацдарм на кількох островах, перекинути сюди сили і засоби. І вже після цього здійснювати якісь форсування, висадки", - зазначив Волошин.

За його словами, наразі розвідка не спостерігає такого угруповання, яке здатне здійснити форсування і захоплення плацдармів на правому березі.

Проте росіяни не припиняють завдавати ударів дронами, авіацією, застосовуючи некеровані авіаційні ракети, доволі часто - ударів коригованими авіаційними бомбами по Херсону. За словами Волошина, не можна сказати, що останнім часом авіаударів стало більше - ворог завдавав їх і раніше, і по центру міста, і по лікувальних закладах, руйнуючи цивільну інфраструктуру, знищуючи соціальні, комунальні об’єкти.

"Протидіяти КАБам треба, коли вони знаходяться на аеродромах, у повітрі таку бомбу збити дуже важко. Літак завдає удару на такій відстані, що робить його недосяжним. Проте наші пілоти, наші повітряні сили, наші спецслужби працюють. Є удари по ворожих аеродромах, є збиті російські літаки", - наголосив речник. 
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