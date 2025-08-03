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Волошин: ворог збільшує кількість штурмів в острівній зоні на Херсонщині

Окупанти проводять штурми по  всій острівній зоні — з островів Козулиський і Забич, закінчуючи Антонівським мостом.

Волошин: ворог збільшує кількість штурмів в острівній зоні на Херсонщині
Фото: скрін

Російська армія збільшила кількість штурмових дій в острівній зоні поблизу Херсона.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Впродовж декількох останніх тижнів, декількох останніх днів, ворог значно збільшив кількість штурмових дій і проводить їх по всій острівній зоні, починаючи там з півдня з островів Козулиський і Забич, закінчуючи Антонівським мостом", — зазначає Волошин.

Ситуацію на цьому напрямку є непростою. Щодня на цьому відрізку відбувається по 7-8 боїв. 

"Це доволі непростий напрямок. Щодня ми фіксуємо там приблизно сім-вісім бойових зіткнень. За минулу добу було дещо менше. Проте противник перегруповувався. Він намагається зайняти певні плацдарми на островах. Це йому не вдається. Але вчора ворог застосував кориговані авіаційні бомби безпосередньо по Херсону. Ворог влучив у міст, який веде на один з районів під назвою Корабель. Інформація про наслідки руйнувань та наскільки цей міст зможе витримувати навантаження буде дещо згодом. Наразі триває обстеження мосту після завданого росіянами удару", — додав Волошин.

  • Вчора 2 серпня російська армія атакувала з авіації Херсон. Там пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Влада області закликає громадян евакуюватися з Корабельного району, через ускладнення логістики.
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