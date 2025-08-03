Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Є пошкодження

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Щонайменше 16 будинків зазнали пошкоджень.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Під ворожим ударом опинилось село в Путивльській громаді. Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети", — каже очільник ОВА.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, там вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт.
Обійшлося без постраждалих.
- Упродовж минулої доби російські окупанти 110 разів обстріляли Сумщину. Унаслідок терору РФ загинув 12-річний хлопчик, шестеро цивільних дістали поранення.