Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Є пошкодження

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Щонайменше 16 будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Під ворожим ударом опинилось село в Путивльській громаді. Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети", — каже очільник ОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, там вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт.

Обійшлося без постраждалих.