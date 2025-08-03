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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Є пошкодження

Обійшлося без постраждалих.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Є пошкодження
Фото: Олег Григоров

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Щонайменше 16 будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Під ворожим ударом опинилось село в Путивльській громаді. Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети", — каже очільник ОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, там вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт.

Обійшлося без постраждалих.
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