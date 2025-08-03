ГУР оприлюднило секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський"

Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших критично важливих для Кремля субмарин проєкту 955А.

Фахівці ГУР МО України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський” проєкту 955А "Борей-а".

Фото: ГУР МО

У розпорядженні воєнної розвідки України опинилися поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки. А також:

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів субмарини. "Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна", — додають в ГУР.

Підводні човни проєкту 955А "Борей-а" — один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Фото: ГУР МО

Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ РФ лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування — Гаджієво, Мурманська область.

Фото: ГУР МО

Приймав "Пожарського" на бойове чергування особисто Владімір Путін. "Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише “князя пожарского”, а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора росії", — наголошують у розвідці.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО