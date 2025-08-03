Генштаб: ворог продовжує тиснути на Північно-Слобожанському, Торецькому та Покровському напрямках

За минулу добу на фронті відбулося 138 боєзіткнень.

Розпочалася 1257-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 боєзіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5642 обстріли, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4482 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка, Григорівка, Річне, Веселянка Запорізької області; Херсон та Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, одну радіолокаційну станцію та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 20 атак росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка, Серебрянка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Красний Лиман, Никанорівка, Котлине, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів: Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Темирівка, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в районі Антонівського мосту.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 178 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 135 одиниць автомобільної техніки окупантів.