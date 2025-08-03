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Російські окупанти за добу завдали 517 ударів по Запорізькій області, є поранені

Зафіксовано руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

Російські окупанти за добу завдали 517 ударів по Запорізькій області, є поранені
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія завдала 517 ударів по 16 населених пунктах Запоріжж. Троє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, троє дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Веселянці, Річному, Малинівці, Новоіванівці, Новоандріївці та Білогірʼю.

366 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Кам'янське, Щербаки, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Чарівне та Гуляйполе.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Кушугум, Наталівку, Малинівку, Новоданилівку та Білогірʼя.

137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Гуляйполя.

Надійшло 58 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.
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