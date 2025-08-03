Російські окупанти за добу завдали 517 ударів по Запорізькій області, є поранені

Надійшло 58 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Гуляйполя.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Кушугум, Наталівку, Малинівку, Новоданилівку та Білогірʼя.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Веселянці, Річному, Малинівці, Новоіванівці, Новоандріївці та Білогірʼю.

"Одна людина загинула, троє дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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