Сирський: на Донеччині росіяни вдаються до тактики “тотального просочування” із нарощуванням ДРГ в тилу

Втім, як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються протидиверсійними резервами.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що присвятив день активній роботі у військах на Донеччині – відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад. В деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках.

Найскладніша ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

При цьому росіяни вдаються до тактики “тотального просочування” із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються.

Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника.

Сирський обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною, зазначив Головнокомандувач.

“З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань”, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ.