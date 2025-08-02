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Схема на закупівлі дронів: глава МВС заявив про відсторонення фігурантів-військовослужбовців Нацгвардії

Також Ігор Клименко заявив про створення Управління контролю за службовою діяльністю для забезпечення внутрішньої безпеки.

Схема на закупівлі дронів: глава МВС заявив про відсторонення фігурантів-військовослужбовців Нацгвардії
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ, яка була викрита детективами НАБУ. 

“Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії – це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону. За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад”, – повідомив Клименко.

Водночас глава МВС зазначив, що реакція – ще не все. 

“У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю”, – повідомив Клименко.

За його словами, управління працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

“Ми будуємо систему, в якій чесна служба – під захистом, а за порушення буде невідворотна відповідальність”, – каже Клименко.

Зазначимо, що сьогодні правоохоронці повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України від «Слуг Народу» Олексій Кузнєцов, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.
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