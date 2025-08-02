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Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ та очільника САП

Він подякував антикорупційним органам за роботу. 

Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ та очільника САП
Володимир Зеленський, директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналу Володимира Зеленського.

"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу", – зазначив президент. 

Він додав, що може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. 

"Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", – наголосив Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко

  • 31 липня Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це позитивним кроком. 
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