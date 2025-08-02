Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ та очільника САП

Він подякував антикорупційним органам за роботу.

Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналу Володимира Зеленського.

"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу", – зазначив президент.

Він додав, що може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок.

"Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", – наголосив Зеленський.

Фото: Телеграм Володимира Зеленського Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко