Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ та очільника САП

Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналу Володимира Зеленського.
"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу", – зазначив президент.
Він додав, що може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок.
"Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", – наголосив Зеленський.
- 31 липня Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це позитивним кроком.