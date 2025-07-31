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Рубіо: Медведєв не є особою, яка приймає рішення

На думку держсекретаря США, Медведєв говорить речі, які є провокаційними.

Рубіо: Медведєв не є особою, яка приймає рішення
Дмитро Медведєв

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, по суті, не є релевантним гравцем у російській політиці. 

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.

“Він не є особою, яка приймає рішення. Його немає на жодній із зустрічей чи розмов, які ми коли-небудь мали”, - наголосив Марко Рубіо

Він нагадав, що Медведєв був “тимчасовим” президентом Росії, і досі “обіймає певну роль в уряді”, отже його слова мають вплив, і він свого роду провокатор.

“Не впевнений, що він виступає від імені офіційної російської позиції, але він точно є тим, хто обіймає офіційну посаду в Росії і говорить речі, які є провокаційними. Але це нормально”, - зазначив очільник американської дипломатії. 

  • Президент США Дональд Трамп порадив колишньому очільнику Кремля Дмітрію Медведєву “стежити за словами” і назвав його “невдалим колишнім президентом Росії”. 
  • Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого будинку “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.
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