Рубіо: Медведєв не є особою, яка приймає рішення

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, по суті, не є релевантним гравцем у російській політиці.
Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.
“Він не є особою, яка приймає рішення. Його немає на жодній із зустрічей чи розмов, які ми коли-небудь мали”, - наголосив Марко Рубіо.
Він нагадав, що Медведєв був “тимчасовим” президентом Росії, і досі “обіймає певну роль в уряді”, отже його слова мають вплив, і він свого роду провокатор.
“Не впевнений, що він виступає від імені офіційної російської позиції, але він точно є тим, хто обіймає офіційну посаду в Росії і говорить речі, які є провокаційними. Але це нормально”, - зазначив очільник американської дипломатії.
- Президент США Дональд Трамп порадив колишньому очільнику Кремля Дмітрію Медведєву “стежити за словами” і назвав його “невдалим колишнім президентом Росії”.
- Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого будинку “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.