Рубіо: Медведєв не є особою, яка приймає рішення

На думку держсекретаря США, Медведєв говорить речі, які є провокаційними.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, по суті, не є релевантним гравцем у російській політиці.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.

“Він не є особою, яка приймає рішення. Його немає на жодній із зустрічей чи розмов, які ми коли-небудь мали”, - наголосив Марко Рубіо.

Він нагадав, що Медведєв був “тимчасовим” президентом Росії, і досі “обіймає певну роль в уряді”, отже його слова мають вплив, і він свого роду провокатор.

“Не впевнений, що він виступає від імені офіційної російської позиції, але він точно є тим, хто обіймає офіційну посаду в Росії і говорить речі, які є провокаційними. Але це нормально”, - зазначив очільник американської дипломатії.