Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”

Президент США попередив колишнього очільника Кремля, що він “вступає на дуже небезпечну територію”.

Президент США Дональд Трамп порадив колишньому очільнику Кремля Дмітрію Медведєву “стежити за словами”.

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

"Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – написав Трамп.

Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого будинку “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.