Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”

Президент США Дональд Трамп порадив колишньому очільнику Кремля Дмітрію Медведєву “стежити за словами”.
Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.
"Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – написав Трамп.
Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого будинку “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.