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Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”

Президент США попередив колишнього очільника Кремля, що він “вступає на дуже небезпечну територію”.

Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”
ілюстративне фото: Медведєв і Путін
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент США Дональд Трамп порадив колишньому очільнику Кремля Дмітрію Медведєву “стежити за словами”. 

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Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial. 

"Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – написав Трамп.

Раніше Медведєв посперечався у соцмережі Х із сенатором Ліндсі Гремом. Ексочільник Кремля назвав новий ультиматум голови Білого будинку “погрозою” та “кроком до війни”. У своєму пості він звернувся до Грема словом у множині "дідулі", ймовірно, також маючи на увазі Трампа.
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