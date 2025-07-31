Він був затиснений конструкціями, і рятувальники понад 3 години підтримували з ним головий контакт.

Фото: телеграм Ігоря Клименка Рятувальна операція у Києві

У Києві рятувальники дістали постраждалого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку.

Як написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями, тому важливо було не втратити жодної хвилини.

Фото: МВС Чоловік, якого дістали з-під завалів, уже отримує медичну допомогу

До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

Станом на 10:30 пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених.