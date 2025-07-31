У Києві рятувальники дістали постраждалого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку.
Як написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями, тому важливо було не втратити жодної хвилини.
До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.
Станом на 10:30 пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених.
- Уночі зафіксували прямі влучання 5 російських ракет та 21 дрона, майже всі – у столиці.
- Серед загиблих 4 - у Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Відомо про близько 50 постраждалих. Серед постраждалих є 9 дітей і троє поліцейських. Загинули мама і шестирічний хлопчик.
- За словами глави МВС Клименка, це було пряме влучання у будинок. Є інформація про зниклих безвісти.
- Внаслідок атаки перекрили рух на шести вулицях, є зміни в курсуванні громадського транспорту.