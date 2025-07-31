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У Києві рятувальники визволили чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку

Він був затиснений конструкціями, і рятувальники понад 3 години підтримували з ним головий контакт. 

Рятувальна операція у Києві
Фото: телеграм Ігоря Клименка
Рятувальна операція у Києві

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У Києві рятувальники дістали постраждалого чоловіка з-під завалів зруйнованого росіянами будинку.

Як написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями, тому важливо було не втратити жодної хвилини.

Чоловік, якого дістали з-під завалів, уже отримує медичну допомогу
Фото: МВС
Чоловік, якого дістали з-під завалів, уже отримує медичну допомогу

До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку. 

Станом на 10:30 пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених. 

  • Уночі зафіксували прямі влучання 5 російських ракет та 21 дрона, майже всі – у столиці.
  • Серед загиблих 4 - у Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Відомо про близько 50 постраждалих. Серед постраждалих є 9 дітей і троє поліцейських. Загинули мама і шестирічний хлопчик. 
  • За словами глави МВС Клименка, це було пряме влучання у будинок. Є інформація про зниклих безвісти. 
  • Внаслідок атаки перекрили рух на шести вулицях, є зміни в курсуванні громадського транспорту.
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