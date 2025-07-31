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У Росії після імовірної атаки дронів повідомили про пожежі на двох оборонних зазводах

Один із заводів виробляє обчислювальну техніку для Міноборони, а другий – пункти управління бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ.

У Росії після імовірної атаки дронів повідомили про пожежі на двох оборонних зазводах
Наслідки атаки у РФ
Фото: Astra

У Росії після імовірної атаки дронів повідомили про пожежі на двох оборонних зазводах. 

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Про це пише телеграм-канал Astra та керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У Пензі, що є адміністративним центром Пензенської області, спалахнули в районі двох місцевих заводів. Мешканці міста вранці 31 липня зняли фото пожежі у місті після атаки БПЛА. Губернатор підтвердив пожежу на одному із підприємств після атаки БПЛА, але не уточнював, на якому саме.

Імовірно, йдеться про АТ «Радіозавод» та АТ «Пензенське виробниче об'єднання ЕВТ ім. Ст. А. Ревунова».

«ЕВТ імені Ст. А. Ревунова» виробляє зокрема обчислювальну техніку для Міноборони, а АТ «Радіозавод» — це єдиний російський оборонний завод, який виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО сухопутних військ. 

За словами Коваленка, у російській Пензі був атакований радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ:

– мобільні комплекси управління;– системи автоматизованого бойового управління;– радіостанції для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ та Ракетних військ стратегічного призначення;– модернізовані командно-штабні машини (КШМ) на базі бронетехніки.
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