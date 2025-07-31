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Зеленський: росіяни випустили понад 300 дронів і 8 ракет

Серед загиблих у Києві – мама з дитиною. 

Зеленський: росіяни випустили понад 300 дронів і 8 ракет
Наслідки атаки на Київ
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

У ніч на 31 липня російські війська запустили по Україні понад 300 безпілотників та вісім ракет. Основною ціллю ворога був Київ.

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Про це написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. 

"Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу", – зазначив глава держави.

Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога.

"Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя", – написав президент. 

Він додав, що сьогодні світ знову побачив російську відповідь спільне бажання миру України, США та Європи.  

"Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", – наголосив Зеленський. 

Атака на Київ

  • У ніч на 31 липня ворог атакував столицю дронами, а за деякий час випустив по Києву ракети
  • Уранці стало відомо про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Відомо про близько 50 постраждалих. Серед постраждалих є 9 дітей і троє поліцейських.
  • За словами глави МВС Клименка, це було пряме влучання у будинок. Є інформація про зниклих безвісти. 
  • Внаслідок атаки перекрили рух на шести вулицях, є зміни в курсуванні громадського транспорту.
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