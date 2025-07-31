Донька генерала Келлога назвала обстріл Києва "відповіддю Трампу"

Масований обстріл української столиці "шахедами" в ніч на 31 липня прокоментувала у мережі X донька спеціального посланця президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіта Келлога Меган Моббз.

За її словами, "не варто сумніватися, що події у Києві це відповідь росіян на дедлайн президента". Йдеться про заяву Трампа, що у Кремля лишилося 10 днів на припинення вогню - інакше санкції.

Моббз вважає, що Путін "випробовує рішучість та силу Сполучених Штатів - тож ми не повинні виявитися безпорадними".

Донька генерала Келлога не вперше залишає у соцмережах коментарі на підтримку України, із засудженням російських обстрілів та закликом примусити Москву до миру.