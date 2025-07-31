Камала Гарріс відмовилась від боротьби за крісло губернаторки Каліфорнії

Колишня віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс офіційно розвіяла чутки щодо своєї участі у виборах губернатора Каліфорнії, які мають відбутися наступного року.

Як пише CBS News, демократка оприлюднила заяву, в якій стверджує, що упродовж шести місяців оцінювала "найкращий спосіб продовжити боротьбу за американський народ та свої цінності". Гарріс визнала, що серйозно розглядала можливість балотуватися на виборах губернаторки свого рідного штату, але вирішила, що "мої лідерські якості та громадське служіння поки будуть реалізовані не на виборній посаді".

Відмова від участі у кампанії наступного року залишає для Гарріс простір перед президентськими виборами-2028. У Демократичній партії наразі не знають, чи буде 60-річна політикиня втретє намагатися стати першою жінкою-господаркою Овального кабінету. У 2020 році вона програла праймеріз Джо Байдену і була обрана його партнеркою у ролі віцепрезидентки, а у 2024-ому раптово стала офіційною кандидаткою після виходу Байдена з перегонів, але зазнала поразки від Дональда Трампа.