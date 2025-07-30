Робота аеропортів Великобританії була перервана через проблеми з управлінням повітряним рухом

Пасажири стоять у черзі на реєстрацію в аеропорту Гатвік у Кроулі, Велика Британія, 30 липня 2025 року.

Технічна проблема у британських авіадиспетчерів порушила польоти в основних аеропортах Лондона, а також в інших частинах країни.

Про це повідомляє Reuters.

Згодом проблема була вирішена і польоти відновились.

“Наші системи повністю функціонують, і пропускна здатність повітряного руху повертається до норми”, – повідомив NATS, постачальник послуг управління повітряним рухом країни.

Оператор запевнив, що працює з постраждалими авіакомпаніями та аеропортами, щоб безпечно усунути затримки.

Зокрема, збій стосувався аеропорту Хітроу, найбільшого аеропорту Британії та найзавантаженішого в Європі. Аеропорт Гатвік та аеропорт Единбурга також заявили, що операції відновлюються, як і аеропорт Лондон-Сіті.

Минулого року британський авіаційний регулятор заявив, що NATS має переглянути свої плани дій у надзвичайних ситуаціях після збоїв, які, за словами керівників авіакомпаній, коштували їм понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів) у вигляді відшкодування та компенсацій.