На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
ГоловнаСвіт

Робота аеропортів Великобританії була перервана через проблеми з управлінням повітряним рухом

Зокрема, збій стосувався аеропорту Хітроу, найбільшого аеропорту Британії та найзавантаженішого в Європі.

Робота аеропортів Великобританії була перервана через проблеми з управлінням повітряним рухом
Пасажири стоять у черзі на реєстрацію в аеропорту Гатвік у Кроулі, Велика Британія, 30 липня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Технічна проблема у британських авіадиспетчерів порушила польоти в основних аеропортах Лондона, а також в інших частинах країни.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомляє Reuters.

Згодом проблема була вирішена і польоти відновились.

“Наші системи повністю функціонують, і пропускна здатність повітряного руху повертається до норми”, – повідомив NATS, постачальник послуг управління повітряним рухом країни.

Оператор запевнив, що працює з постраждалими авіакомпаніями та аеропортами, щоб безпечно усунути затримки.

Зокрема, збій стосувався аеропорту Хітроу, найбільшого аеропорту Британії та найзавантаженішого в Європі. Аеропорт Гатвік та аеропорт Единбурга також заявили, що операції відновлюються, як і аеропорт Лондон-Сіті.

Минулого року британський авіаційний регулятор заявив, що NATS має переглянути свої плани дій у надзвичайних ситуаціях після збоїв, які, за словами керівників авіакомпаній, коштували їм понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів) у вигляді відшкодування та компенсацій.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies