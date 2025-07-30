Bloomberg: США не надали гарантій збереження своїх військ у країнах Балтії

Під час візиту до Пентагону минулого тижня міністри оборони Литви, Латвії та Естонії не отримали жодних гарантій від міністра оборони США Піта Гегсета щодо збереження чисельності військ США на східному фланзі НАТО, пише Bloomberg.

За словами очільника міноборони Естонії Ганно Певкура, США попередять союзників по НАТО перед тим, як вирішать вивести частину своїх військ з європейських країн.

"Було взято зобов’язання, що одноразове рішення не буде прийнято таким чином, щоб воно стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорено", — сказав Певкур.

Він також додав, що під час зустрічі з Гегсетом міністри оборони країн Балтії "дали зрозуміти", що військова присутність США на східному кордоні НАТО має вирішальне значення для стримування будь-яких потенційних агресивних дій з боку Росії.

"Наше послання Пентагону було чітким. Вам потрібно бути там, де є загроза, і союзникам мудро триматися разом і тримати головні двері НАТО зачиненими", — сказав глава міноборони Естонії.