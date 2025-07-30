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Президентка Молдови попередила про загрозу втручання РФ у парламентські вибори

Вибори мають відбутися у вересні. 

Президентка Молдови попередила про загрозу втручання РФ у парламентські вибори
Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що корупція на виборах та незаконне зовнішнє фінансування з боку Росії є найбільшими загрозами для парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

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Очільницю Молдови цитує Reuters. 

"Російська Федерація хоче контролювати Республіку Молдова з осені та готує безпрецедентне втручання у вересневі вибори", – сказала вона журналістам в Кишиневі.

  • Вчора стало відомо, що вона скликає Вищу раду безпеки на 30 липня. На ній обговорять “боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес”. 
  • Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня. Опозиція хотіла, щоб вибори відбулися на два місяці раніше, 27 липня.
  • Вибори до парламенту Молдови проводяться не пізніше ніж через три місяці після закінчення повноважень або розпуску парламенту попереднього скликання. При цьому дата парламентських виборів встановлюється не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів.
  • Парламент Республіки Молдова, що складається зі 101 депутата, обирається прямим голосуванням громадян на 4-річний термін.
  • Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо вступу до ЄС минулого року.
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