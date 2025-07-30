Президентка Молдови попередила про загрозу втручання РФ у парламентські вибори

Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що корупція на виборах та незаконне зовнішнє фінансування з боку Росії є найбільшими загрозами для парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

Очільницю Молдови цитує Reuters.

"Російська Федерація хоче контролювати Республіку Молдова з осені та готує безпрецедентне втручання у вересневі вибори", – сказала вона журналістам в Кишиневі.