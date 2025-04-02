Дорін Речан: російські агенти витратили 200 мільйонів євро на фальсифікацію виборів

Йдеться про вибори минулого року у Молдові.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо вступу до ЄС минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронні органи Молдови заявили, що спробами підкупу виборців керував проросійський олігарх-втікач Ілан Шор та його прихильники. Втім, Шор заперечує свою провину.

Сьогодні ж Великобританія наклала санкції на проросійську неурядову організацію “Євразія”. Британія заявила, що “Євразія” несе відповідальність за спробу сфальсифікувати референдум у Молдові та дестабілізувати демократію в країні.

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що підсанкційною мережею “Євразія” керує Ілан Шор.

Молдова передала ноту протесту послу Росії в Кишиневі Олегу Озерову через втручання Москви в президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу.