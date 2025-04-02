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Дорін Речан: російські агенти витратили 200 мільйонів євро на фальсифікацію виборів

Йдеться про вибори минулого року у Молдові.

Дорін Речан: російські агенти витратили 200 мільйонів євро на фальсифікацію виборів
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо вступу до ЄС минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронні органи Молдови заявили, що спробами підкупу виборців керував проросійський олігарх-втікач Ілан Шор та його прихильники. Втім, Шор заперечує свою провину.

Сьогодні ж Великобританія наклала санкції на проросійську неурядову організацію “Євразія”. Британія заявила, що “Євразія” несе відповідальність за спробу сфальсифікувати референдум у Молдові та дестабілізувати демократію в країні.

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Міністерство закордонних справ Британії заявило, що підсанкційною мережею “Євразія” керує Ілан Шор.

  • Молдова передала ноту протесту послу Росії в Кишиневі Олегу Озерову через втручання Москви в президентські вибори та референдум про вступ до Європейського Союзу.

  • 20 жовтня 2024 року у Молдові пройшов конституційний республіканський референдум про європейську інтеграцію. 

  • За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%. 

  • 50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.

  • Посадовці країни працюють над тим, щоб стати країною-членом у 2030 році, і закликали Брюссель взяти на себе зобов’язання до цієї дати.

  • У Молдові внесуть зміни до Конституції країни про незворотність європейського шляху.
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