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Європол ліквідував платформу Kidflix, де розповсюджували матеріали із сексуальною експлуатацією дітей

В межах операції провели 79 арештів, поліція повідомляє загалом про понад 1300 підозрюваних.

Європол ліквідував платформу Kidflix, де розповсюджували матеріали із сексуальною експлуатацією дітей
Європол
Фото: ЕРА/UPG

Європол ліквідував одну з найбільших у світі платформ для розповсюдження матеріалів із сексуальною експлуатацією дітей Kidflix.

Про це йдеться на сайті Європолу.

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До розслідування залучили правоохоронні органи понад 35 країн.

За період існування платформи (з 2021 року) на ній зареєструвалися 1,8 млн користувачів, а сервер містив близько 72 000 відеороликів. 11 березня правоохоронці Німеччини та Нідерландів вилучили сервери, що фактично припинило діяльність Kidflix.

Основні результати розслідування, за даними Європолу:

  • ідентифікували 1393 підозрюваних у різних країнах;
  • 79 осіб заарештували за розповсюдження та виготовлення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми;
  • вилучили понад 3000 електронних пристроїв;
  • виявили 39 дітей і взяли їх під захист.

Kidflix став одним із найбільших ресурсів для злочинців, оскільки, на відміну від інших подібних платформ, дозволяв трансляцію відео у різній якості, а оплата здійснювалася криптовалютою. Учасники мережі могли заробляти токени за завантаження матеріалів, що лише сприяло поширенню злочинного контенту, розповіли в Європолі.

На платформі зберігалося 91 000 унікальних відео, а їхня загальна тривалість становила 6 288 годин. Більшість матеріалів раніше не були відомі правоохоронцям.

Розслідування триває, влада продовжує працювати над ідентифікацією причетних осіб.

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