Європол ліквідував платформу Kidflix, де розповсюджували матеріали із сексуальною експлуатацією дітей

В межах операції провели 79 арештів, поліція повідомляє загалом про понад 1300 підозрюваних.

Європол ліквідував одну з найбільших у світі платформ для розповсюдження матеріалів із сексуальною експлуатацією дітей Kidflix.

Про це йдеться на сайті Європолу.

До розслідування залучили правоохоронні органи понад 35 країн.

За період існування платформи (з 2021 року) на ній зареєструвалися 1,8 млн користувачів, а сервер містив близько 72 000 відеороликів. 11 березня правоохоронці Німеччини та Нідерландів вилучили сервери, що фактично припинило діяльність Kidflix.

Основні результати розслідування, за даними Європолу:

ідентифікували 1393 підозрюваних у різних країнах;

79 осіб заарештували за розповсюдження та виготовлення матеріалів із сексуальним насильством над дітьми;

вилучили понад 3000 електронних пристроїв;

виявили 39 дітей і взяли їх під захист.

Kidflix став одним із найбільших ресурсів для злочинців, оскільки, на відміну від інших подібних платформ, дозволяв трансляцію відео у різній якості, а оплата здійснювалася криптовалютою. Учасники мережі могли заробляти токени за завантаження матеріалів, що лише сприяло поширенню злочинного контенту, розповіли в Європолі.

На платформі зберігалося 91 000 унікальних відео, а їхня загальна тривалість становила 6 288 годин. Більшість матеріалів раніше не були відомі правоохоронцям.

Розслідування триває, влада продовжує працювати над ідентифікацією причетних осіб.