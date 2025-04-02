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З окупації вдалося врятувати ще двох дітей, зокрема хлопчика, чию маму вбили росіяни

Тепер для нього шукатиму родину, яка забезпечить належну турботу. 

З окупації вдалося врятувати ще двох дітей, зокрема хлопчика, чию маму вбили росіяни
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Фото: Центр нацспротиву

Ще двох українських дітей вдалося врятувати з окупації в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Перша дитина – хлопчик, який осиротів через убивство його матері росіянами. 

Аби врятувати хлопця, по допомогу звернулася його родичка. Дитину вдалося евакуювати, зараз він у безпеці і йому шукають родину, яка забезпечить належну турботу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою. Тепер вони вдома – на підконтрольній Україні території", – розповів він. 

Повернення депортованих дітей, а також порятунок тих, хто залишився в окупації – одне з головних завдань. Росіяни мілітаризують українських дітей і підлітків на окупованій території, а також викрадають їх і вивозять до Росії, де при всиновленні повністю змінюють ім'я і дані про народження. Це значно ускладнює подальший пошук цієї дитини.

За попередніми даними, Росія викрала не менше як 20 000 дітей з України. 

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