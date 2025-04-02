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У чотирьох містах України відкриють центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти

Вони мають почати роботу в кінці тижня.

У чотирьох містах України почнуть роботу центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Таке рішення прийняли на зустрічі за участі Омбудсмана Дмитра Лубінця, керівника Об'єднаного центру Служби безпеки України Андрія Пастернака та представників структур, залучених до роботи у цьому напрямку.

Центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти відкриють у Львові, Харкові, Миколаєві та Вінниці. Вони мають почати роботу в кінці тижня.

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До їх складу входитимуть представники Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини, Об'єднаного центру Служби безпеки України та системи МВС, зокрема:

  • Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
  • Нацгвардії 
  • Слідчі Нацполіції 
  • Фахівці з юридичної підтримки

Також має бути прискорений процес створення регіональних робочих груп Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у всіх регіонах країни.

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