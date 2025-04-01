Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Станом на 21:00 1 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 94 вибухи.

Зокрема, Краснопільську громаду ворог атакував з міномету, артилерії, дронами та КАБами.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з танку, КАБами, артилерією та мінометами.

Миропільську громаду армія РФ атакувала КАБами, а Хотінську - мінометами.

По Великописарівській громаді вдарили мінометами та дронами.

Також дронами російські військові атакували Середино-Будську та Шалигинську громади.