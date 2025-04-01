Латвія відправляє Україні партію з 1 500 безпілотників.

В рамках міжнародної коаліції безпілотників дві латвійські компанії поставлять в першому півріччі цього року 12 тис. безпілотників.

Латвія відправила в Україну чергову партію безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він уточнив, що цього разу в Україну відправляють 1 500 бойових безпілотників.

“Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників”, - написав Спрудс.