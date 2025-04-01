Латвія відправляє Україні партію з 1 500 безпілотників.

Латвія відправила в Україну чергову партію безпілотників.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Він уточнив, що цього разу в Україну відправляють 1 500 бойових безпілотників.
“Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників”, - написав Спрудс.
- Латвія виділяє 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.
- Загальна підтримка всіх країн-учасниць Коаліції дронів України у 2024 році досягла 1,8 млрд євро. У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників і поставила в Україну майже 5 тисяч безпілотників.
- Тим часом в українському Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів, яку сформували у лютому минулого року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" за ініціативи Латвії та України.