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Латвія відправляє Україні партію з 1 500 безпілотників

В рамках міжнародної коаліції безпілотників дві латвійські компанії поставлять в першому півріччі цього року 12 тис. безпілотників.

Латвія відправляє Україні партію з 1 500 безпілотників
Латвія відправляє Україні партію з 1 500 безпілотників.
Фото: Андріс Спрудс

Латвія відправила в Україну чергову партію безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він уточнив, що цього разу в Україну відправляють 1 500 бойових безпілотників.

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“Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників”, - написав Спрудс.

  • Латвія виділяє 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.
  • Загальна підтримка всіх країн-учасниць Коаліції дронів України у 2024 році досягла 1,8 млрд євро. У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників і поставила в Україну майже 5 тисяч безпілотників.
  • Тим часом в українському Міноборони підбили підсумки роботи Коаліції дронів, яку сформували у лютому минулого року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" за ініціативи Латвії та України.
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