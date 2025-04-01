Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро на дрони

Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро на дрони. Зокрема і на внутрішнє виробництво безпілотників.
Як повідомили у Мінстратегпромі, на одному із українських оборонних підприємств пройшла зустріч міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна та очільника Міноборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
"Важливо було оголосити, що ми надаємо Україні 2 мільярди євро прискореної підтримки, в тому числі проєкт безпілотників вартістю 500 мільйонів євро. Ці безпілотники змінюють ситуацію на полі бою і буквально рятують життя", – зазначив Брекельманс.
Герман Сметанін подякував Нідерландам за стійку позицію і стабільну підтримку України.
"Вдячний уряду Нідерландів за виділення 500 мільйонів євро на дрони для українського війська. Ці кошти, в тому числі, будуть розподілені і на внутрішнє виробництво засобів. Вдячний пану Міністру за розуміння, наскільки великою є роль дронів у нашій боротьбі і як важливо при цьому розвивати їх виробництво всередині країни", – сказав Сметанін.
- Раніше стало відомо, що Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 мільярдів євро підтримки для України та надішлють 2 мільярди євро цього року замість 2026 року.
- На початку березня Умєров обговорив із міністром оборони Нідерландів розвиток «Лінії дронів» і посилення ППО.
- А перед цим прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф обговорив із президентом Володимиром Зеленським інвестиції у виробництво БпЛА для України.