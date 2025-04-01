Більшість європейців підтримує взаємні мита проти США

Згідно із соцопитуванням, яке проводили протягом другого та третього тижнів березня, більшість західноєвропейців підтримують взаємні мита щодо США, якщо Дональд Трамп запровадить 2 квітня анонсований раніше пакет тарифів.
Про це пише The Guardian.
Багато європейських компаній, ймовірно, сильно постраждають від цих мит. Деякі фірми, зокрема німецькі виробники автомобілів і французькі фірми з виробництва предметів розкоші та вина, шампанського та іншого алкоголю, отримують від експорту до США до 20% свого доходу.
ЄС уже пообіцяв відповісти на плани Вашингтона, які, за прогнозами експертів, можуть призвести до зниження виробництва, підвищення цін і розпалювання торгової війни.
Опитування YouGov, проведене в Данії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції та Великій Британії, показало, що в разі запровадження мит США велика більшість – від 79% респондентів у Данії до 56% в Італії – виступають за встановлення відповідних зборів на імпорт із США.
І в Німеччині, де присутні такі автовиробники, як Porsche, BMW і Mercedes, зазнають значного удару по своїх прибутках, так і у Франції, де продажі вин і спиртних напоїв у США становлять майже 4 мільярди євро на рік, 68% респондентів підтримали "заходи помсти".
Респонденти в усіх семи країнах віддали перевагу відповіді "око за око", незважаючи на шкоду, яку, на їхню думку, мита США завдадуть їхній національній економіці, причому 75% німців сказали, що очікують "значного" або "достатнього" впливу.
Такої думки притримуються 71% респондентів в Іспанії, 70% у Франції та Італії, 62% у Швеції, 60% у Великій Британії та половина данців.
У шести країнах ЄС більшість, від 60% у Данії до 76% в Іспанії вважали, що тарифи США матимуть значний вплив на ширшу економіку блоку. Так думають також 74% німців і 68% французів.
Трамп неодноразово скаржився, що ЄС був "дуже несправедливим" до Штатів у плані торгівлі. У лютому він також сказав, що блок з 27 країн був "сформований, щоб накрутити Сполучені Штати".
Більшість респондентів у всіх шести країнах ЄС, де пройшло опитування, – від 67% у Данії та 53% у Німеччині до 41% у Франції та 40% в Італії, – сказали, що вони не згодні з ним. І лише від 7% до 18% опитаних вважали, що він правий.
- На початку березня під час звернення до Конгресу Трамп сказав, що із 2 квітня США запроваджують "взаємні тарифи" для імпорту.
- Пізніше The Washington Post писав, що співробітники Білого дому готуються запровадити нові тарифи на більшу частину імпорту до 2 квітня. Цей день раніше президент США Дональд Трамп назвав "Днем визволення".
- Також Трамп заявив, що якщо ЄС співпрацюватиме з Канадою, щоб "завдати економічної шкоди США", то до них застосують збільшені мита.
- Офіс торгового представника США заявив, що мита ЄС щодо американського імпорту повністю ігнорують імперативи національної безпеки Штатів і свідчать про те, що торгова й економічна політика Євросоюзу "не відповідають реальності".
- Раніше Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
- Ситуація не покращилася, тому 12 березня Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson.