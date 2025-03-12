Євросоюз анонсував контрзаходи у відповідь на “руйнівні мита США”

Це вплине на експорт американців вартістю до 18 мільярдів євро, унаслідок чого загальна відповідь ЄС складе 26 мільярдів євро, що відповідає масштабу американських мит.

Сьогодні зранку Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson, повідомляють Euronews.

Цей крок став відповіддю на мита, запроваджені Вашингтоном, які ЄС вважає невиправданими та руйнівними і які набули чинності опівночі.

“Тарифи ‒ це податки. Вони погані для бізнесу, а ще гірші для споживачів. Ці тарифи порушують ланцюги поставок. Вони несуть невизначеність для економіки”, – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що на карту поставлені робочі місця, а ціни будуть рости ‒ у Європі та Сполучених Штатах.

Місяць тому президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит. Євроблок, зокрема Німеччина, є великим експортером сталі до США. Під час першого терміну Трампа ЄС відповів на подібні мита митами на американські товари в розмірі 2,8 мільярда євро.

Двофазна відповідь

Контрзаходи ЄС будуть реалізовані в два етапи. 1 квітня ЄС дозволить припинити дію існуючих контрзаходів проти США 2018 і 2020 років. Ці заходи були спрямовані на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і бурбону до мотоциклів Harley-Davidson, покриваючи економічні збитки, оцінені в 8 мільярдів євро.

До середини квітня ЄС запровадить новий раунд контрзаходів у відповідь на мита США. Це вплине на експорт США вартістю до 18 мільярдів євро, унаслідок чого загальна відповідь ЄС складе 26 мільярдів євро, що відповідає масштабу американських мит.

Пропоновані цільові продукти для цього другого етапу включають такі промислові продукти, як сталь і алюміній, текстиль, шкіряні вироби, побутова техніка, побутові інструменти, пластмаси та вироби з дерева, а також сільськогосподарські продукти: птиця, яловичина, деякі морепродукти, горіхи, яйця, молочні продукти, цукор і овочі.

Тим часом до 26 березня триватимуть двотижневі консультації із зацікавленими сторонами, які дозволять представникам промисловості та торгівлі надати свої пропозиції щодо запропонованих нових контрзаходів. Очікується, що остаточний законодавчий акт, який запровадить тарифи, приймуть до середини квітня після схвалення країнами ЄС.