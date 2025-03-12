Трамп показово купив автівку Tesla та назвав бойкот компанії "незаконним"

Президент США Дональд Трамп вирішив допомогти Ілону Маску впоратися з рекордним падінням акцій та продажів Tesla. Господар Білого дому на заході для преси показово обрав собі електрокар, який придбав у власне володіння.

Як пише The Guardian, у супроводі Маска та його маленького сина Трамп пройшовся уздовж вишикуваних на території резиденції у Вашингтоні автівок та заявив, що купить червону Model S, за яку заплатить чеком.

Журналістам республіканець пообіцяв прирівняти протестні погроми автосалонів Tesla до внутрішнього тероризму. Він також назвав заклики до ігнорування автовиробника "незаконними" та поскаржився, що Маск "робить фантастичну роботу та доводить себе до межі, щоб допомогти нашій нації, а ліві радикальні божевільні завдають шкоди йому, бойкотуючи виплекану ним справу".

Заява президента про незаконність бойкоту не відповідає дійсності: перша поправка до конституції США, відповідно до рішення Верховного суду, захищає право американців на протест проти приватного бізнесу.