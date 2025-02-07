Продажі Tesla в Німеччині у січні впали на 60% через дії Маска

І це на тлі загального стрімкого зростання ринку електрокарів.

Офіційні дані Німецького федерального транспортного управління свідчать про те, що у січні в країні було зареєстровано лише 1277 нових автомобілів марки Tesla - порівняно з 2024 роком показники продажів впали аж на 59,5%.

Як пише Deutsche Welle, найімовірнішою причиною такого провалу американського виробника електрокарів стала політична позиція та публічна поведінка його засновника Ілона Маска. Мільярдер відверто підтримав на прийдешніх парламентських виборах партію "Альтернатива для Німеччини", яку чимало громадян вважають надмірно радикальною в її ультраправих поглядах.

Бойкот продукції Tesla особливо відчутний на тлі загального зростання зацікавлення німців у придбанні автомобілів з живленням від батареї. Якщо упродовж 2024 року ринок електрокарів відчував помірне падіння, то у січні зафіксовано на 53,5% більше реалізованих "зелених" автівок, ніж за попередній звітний період.