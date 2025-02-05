Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
ГоловнаЕкономікаДержава

На Буковині двох митників судитимуть у справі про несплату 120 млн грн податків за ввезення сигарет

Слідство встановило, що інспектори вносили в систему «Інспектор» неправдиві дані.

На Буковині двох митників судитимуть у справі про несплату 120 млн грн податків за ввезення сигарет
Фото: прокуратура

Двох співробітників Чернівецької митниці судитимуть у справі про несплату 120 млн грн податків за ввезення сигарет, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Слідство встановило, що інспектори митниці налагодили незаконну схему ввезення тютюнових виробів в Україну. Вони вносили в систему «Інспектор» неправдиві дані про транспортні засоби, які нібито транзитом проїжджають митну територію України без вантажу. Насправді ж у причепах перевозили тютюнові вироби.

За такою схемою митники «оформилювали» вантажівки, у яких нелегально перевозили понад 3,6 млн пачок цигарок.

До державного бюджету не надійшло понад 120 млн грн податків та митних платежів.

У січні Нацполіція заявила про ліквідацію масштабної підпільної тютюнової фабрики на Буковині. Вилучено майна на 15 млн грн.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies