На Буковині двох митників судитимуть у справі про несплату 120 млн грн податків за ввезення сигарет

Слідство встановило, що інспектори вносили в систему «Інспектор» неправдиві дані.

Двох співробітників Чернівецької митниці судитимуть у справі про несплату 120 млн грн податків за ввезення сигарет, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що інспектори митниці налагодили незаконну схему ввезення тютюнових виробів в Україну. Вони вносили в систему «Інспектор» неправдиві дані про транспортні засоби, які нібито транзитом проїжджають митну територію України без вантажу. Насправді ж у причепах перевозили тютюнові вироби.

За такою схемою митники «оформилювали» вантажівки, у яких нелегально перевозили понад 3,6 млн пачок цигарок.

До державного бюджету не надійшло понад 120 млн грн податків та митних платежів.

У січні Нацполіція заявила про ліквідацію масштабної підпільної тютюнової фабрики на Буковині. Вилучено майна на 15 млн грн.