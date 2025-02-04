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Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi для роботи в умовах слабкого сигналу

Починаючи з грудня 2024 року українські абоненти 4G всіх трьох операторів, які мають сучасні моделі смартфонів, мають можливість користуватись обома цими послугами.

Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi для роботи в умовах слабкого сигналу
Фото: pixabay

Три загальнонаціональні оператори мобільного зв’язку запровадили на своїх мережах послуги VoLTE та VoWiFi, повідомляє Національна комісія з регулювання електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Технологія 4G (LTE) надає не тільки набагато вищу швидкість передачі даних у порівнянні з 3G та 2G, але з її допомогою можна також значно покращити якість передачі голосу, а також бути на зв’язку навіть там, де сигнал занадто слабкий.

«Voice over LTE» (VoLTE) дозволяє телефонувати через мережу 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G, забезпечуючи абоненту кращий зв’язок і якісну передачу звуку.

«Voice over WiFi» (VoWiFi) дозволяє телефонувати через бездротову мережу Wi-Fi там, де слабкий сигнал мобільної мережі, наприклад, у помешканнях, розміщених у підвальних та напівпідвальних приміщеннях або інших локаціях, куди не пробивається сигнал від вашого мобільного оператора. 

Це гарна і зручна альтернатива встановленню «репітора» (пристрій, який дозволяється встановлювати на локації абонента виключно оператору, тільки в такому разі це не несе ризику створення радіозавад сусіднім абонентам мобільних мереж).

Тож починаючи з грудня 2024 року українські абоненти 4G всіх трьох операторів, які мають сучасні моделі смартфонів, мають можливість користуватись обома цими послугами.

Для користування VoLTE достатньо лише того, щоб цю функцію підтримував ваш смартфон (інколи є необхідним увімкнення в налаштуваннях), а для підключення за вашим номером послуги VoWiFi потрібно звернутись до свого мобільного оператора.

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