Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
ГоловнаЕкономікаДержава

​Укренерго пояснило, чому під час відключень світла погіршується мобільний зв’язок і зникає інтернет

Однією з причин  є перевантаження мобільної мережі.

​Укренерго пояснило, чому під час відключень світла погіршується мобільний зв’язок і зникає інтернет
смартфон
Фото: pixabay

Постійні обстріли української енергосистеми призводять до вимушених відключень світла, під час яких у багатьох українців погіршується або зовсім зникає мобільний зв’язок та доступ до Інтернету. 

Укренерго пояснило, що для роботи базових станцій мобільних операторів необхідна електроенергія, а коли її немає – зв’язок погіршується або зникає. 

«Держава та мобільні оператори роблять все можливе, щоб забезпечити українців зв’язком під час знеструмлень. Зокрема, мобільні оператори забезпечують базові станції генераторами та акумуляторами Ще одна причина погіршення або навіть зникнення мобільного зв’язку та доступу до Інтернету – перевантаження мобільної мережі», - зазначили у НЕК.

Компанія повідомила, що у звичайних умовах приблизно 80% трафіку користувачі споживають через фіксований інтернет і лише 20% – через мобільний. А ось під час знеструмлень ця пропорція кардинально змінюється. Це призводить до перевантаження обладнання. 

  • Днями АТ «Укртелеком» повідомило, що від 1 січня 2025 року будуть збільшені тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо. Зокрема, вартість пакету “Простий” зросте зі 195 до 255 гривень на місяць, в той час як “Простий мінімальний” збільшиться зі 195 до 249 гривень на місяць.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies