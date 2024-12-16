​Укренерго пояснило, чому під час відключень світла погіршується мобільний зв’язок і зникає інтернет

Постійні обстріли української енергосистеми призводять до вимушених відключень світла, під час яких у багатьох українців погіршується або зовсім зникає мобільний зв’язок та доступ до Інтернету.

Укренерго пояснило, що для роботи базових станцій мобільних операторів необхідна електроенергія, а коли її немає – зв’язок погіршується або зникає.

«Держава та мобільні оператори роблять все можливе, щоб забезпечити українців зв’язком під час знеструмлень. Зокрема, мобільні оператори забезпечують базові станції генераторами та акумуляторами Ще одна причина погіршення або навіть зникнення мобільного зв’язку та доступу до Інтернету – перевантаження мобільної мережі», - зазначили у НЕК.

Компанія повідомила, що у звичайних умовах приблизно 80% трафіку користувачі споживають через фіксований інтернет і лише 20% – через мобільний. А ось під час знеструмлень ця пропорція кардинально змінюється. Це призводить до перевантаження обладнання.