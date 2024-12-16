Всього 4,4 млн людей по всій країні отримали зимову єПідтримку на картки Національного кешбеку.

Ще понад 2 мільйони українців отримали виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Всього 4,4 млн людей по всій країні отримали по 1000 грн на картки Національного кешбеку.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Зазначається, що кошти нарахували тим, хто подавав заявку на зимову допомогу від держави в Дії 2-3 грудня.Витратити гроші можна до кінця 2025 року.

На що витратити зимову тисячу:

На облігації та донати армії

На комуналку, лікарів, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування

На українські книги та ліки з програми «Національний кешбек», які продаються в торгових точках, що приєдналися до програми.

Для участі в програмі слід бути старшими за 18 та перебувати на підконтрольній території України. Подати заявку можна у Дії.