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Міненерго: енергетики відновили живлення для майже 3 тисяч споживачів 

Прогнозується імпорт загальним обсягом 20 800 МВт-год та потужністю 1151 МВт.

Міненерго: енергетики відновили живлення для майже 3 тисяч споживачів 
Фото: Укренерго

Минулої доби енергетики відновили живлення для 2898  споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це інформує Міненергетики.

Упродовж доби 14 грудня енергетики відновили електропостачання 2898 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. 

Міненерго закликає бізнес активно імпортувати електроенергію, адже це додатково стабілізує енергосистему України. Крім того, підприємства, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб, не потрапляють під графіки обмеження потужності.

"Закликаємо всіх споживачів раціонально використовувати електроенергію. Ощадливе споживання допомагає знизити навантаження на систему", ідеться у повідомленні відомства.

Також відомо, що на поточну добу прогнозується імпорт загальним обсягом 20 800 МВт-год та потужністю 1151 МВт.

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