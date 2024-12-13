Уряд України продовжив заборону на ввезення російських товарів ще на рік

Кабінет міністрів продовжив заборону на ввезення на митну територію України товарів з Росії до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

У Мінфіні нагадують, що перелік заборонених до ввезення товарів з Росії був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року №1147 та періодично оновлювався.

Також, 10 грудня уряд своїм рішенням ще на рік — до 31 грудня 2025 року — продовжив термін дії постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1146, яка встановлює ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

"Від 9 квітня 2022 року уряд застосовує повне ембарго на товари з Російською Федерацією (постанова уряду №426 від 9 квітня 2022 року). Жодної торгівлі з Росією та російськими товарами не відбувається. Проте ми не повинні забувати про той тиск, який Росія вчиняла до повномасштабного вторгнення. Тому необхідно зберігати дію тих інструментів, які вчинялися раніше як контрзаходи щодо РФ. Із часом економічний тиск з боку Росії отримає належну правову оцінку", — наголосив заступник міністра економіки — Торговий представник України Тарас Качка.

У 2015 році Кабмін ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з РФ. Це відбулося у відповідь на дії держави-агресора щодо України, зокрема припинення з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку Росією дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України та введення заборон на ввезення ряду товарів українського походження.

Строк дії цих актів продовжується кожен рік у грудні.