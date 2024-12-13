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Кабмін звільнив голову Українського інституту національної пам'яті і призначив нового заступника Федорова

Також уряд перепризначив заступника держсекретаря. 

Уряд звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича у зв'язку з завершенням строку призначення на посаду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

Кабмін провів і інші кадрові зміни. Юрія Мироненка призначили заступником міністра цифрової трансформації, а Олега Войтовича – заступником державного секретаря уряду (повторно на п'ять років). 

Антон Дробович очолював інститут нацпам'яті з 2019 року – він став переможцем конкурсу на посаду та пройшов співбесіду в уряді. До цього інститут очолював Володимир В'ятрович.

Більше на цю тему – в інтерв'ю "Антон Дробович: «Маємо посилати меседж українцям на окупованих територіях: гайз, ми вас любимо, ми про вас не забули». 

Юрій Мироненко, який став заступником Михайла Федорова, до цього очолював Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації. 

Войтович є заступником держсекретаря Кабміну з 2020 року. До цього був державним секретарем Мінгромад і територій. 

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