Кабмін звільнив голову Українського інституту національної пам'яті і призначив нового заступника Федорова

Уряд звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича у зв'язку з завершенням строку призначення на посаду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабмін провів і інші кадрові зміни. Юрія Мироненка призначили заступником міністра цифрової трансформації, а Олега Войтовича – заступником державного секретаря уряду (повторно на п'ять років).

Антон Дробович очолював інститут нацпам'яті з 2019 року – він став переможцем конкурсу на посаду та пройшов співбесіду в уряді. До цього інститут очолював Володимир В'ятрович.

Більше на цю тему – в інтерв'ю "Антон Дробович: «Маємо посилати меседж українцям на окупованих територіях: гайз, ми вас любимо, ми про вас не забули».

Юрій Мироненко, який став заступником Михайла Федорова, до цього очолював Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.

Войтович є заступником держсекретаря Кабміну з 2020 року. До цього був державним секретарем Мінгромад і територій.