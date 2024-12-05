В Україні створюють містобудівний кадастр, який об’єднає 7 систем та реєстрів у сфері будівництва.
Як повідомили у Мінцифри, створення містобудівного кадастру – це ще один крок до цифровізації будівельної сфери. Цифрові системи забезпечать прозорість будівельної галузі, приберуть бюрократію, пришвидшать процеси відновлення країни та зроблять дані доступними в кілька кліків для громадян, забудовників й органів влади.
Містобудівний кадастр об’єднає 7 систем та реєстрів у сфері будівництва:
- Реєстр містобудівної документації
- Єдину державну електронну систему у сфері будівництва
- Реєстр будівель і споруд
- Адресний реєстр
- Реєстр адміністративно-територіальних одиниць
- Електронну систему ціноутворення
- Базу даних енергоефективності будівель
Як зазначили у міністерстві, цифровізація будівництва – це один із пріоритетів з початку роботи Мінцифри.
"Раніше будівельна сфера вважалася однією з найкорумпованіших. Українці роками не могли отримати будівельні документи: їх губили, підробляли чи гальмували розгляд, щоб отримати хабарі. А обсяги хабарів у галузі становили близько 3 млрд грн щорічно", – наголосили у відомстві.
Наступні кроки після впровадження Кадастру – розширення можливостей Містобудівного кадастру, верифікація даних у ЄДРА та впровадження електронних інструментів для громад.