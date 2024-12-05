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В Україні створюють містобудівний кадастр

Кадастр об’єднає 7 систем та реєстрів у сфері будівництва.

В Україні створюють містобудівний кадастр
Презентація Містобудівного реєстру
Фото: Мінцифри

В Україні створюють містобудівний кадастр, який об’єднає 7 систем та реєстрів у сфері будівництва.

Як повідомили у Мінцифри, створення містобудівного кадастру – це ще один крок до цифровізації будівельної сфери. Цифрові системи забезпечать прозорість будівельної галузі, приберуть бюрократію, пришвидшать процеси відновлення країни та зроблять дані доступними в кілька кліків для громадян, забудовників й органів влади.

Містобудівний кадастр об’єднає 7 систем та реєстрів у сфері будівництва:

  • Реєстр містобудівної документації
  • Єдину державну електронну систему у сфері будівництва
  • Реєстр будівель і споруд
  • Адресний реєстр
  • Реєстр адміністративно-територіальних одиниць
  • Електронну систему ціноутворення
  • Базу даних енергоефективності будівель

Як зазначили у міністерстві, цифровізація будівництва – це один із пріоритетів з початку роботи Мінцифри. 

"Раніше будівельна сфера вважалася однією з найкорумпованіших. Українці роками не могли отримати будівельні документи: їх губили, підробляли чи гальмували розгляд, щоб отримати хабарі. А обсяги хабарів у галузі становили близько 3 млрд грн щорічно", – наголосили у відомстві.

Наступні кроки після впровадження Кадастру – розширення можливостей Містобудівного кадастру, верифікація даних у ЄДРА та впровадження електронних інструментів для громад. 

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