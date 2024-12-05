Шмигаль про фортифікації на Харківщині: "Стан виконання робіт – 99,9%"

Побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що фортифікації у Харківській області готові на 99,9%.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Стан виконання робіт – 99,9%. Побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів", – зазначив глава уряду.

Загалом на будівництво фортифікацій у Харківській області було додатково виділено 6 млрд грн.

"Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана", – написав Шмигаль.

За його словами, одна з програм, яка потребує додаткової уваги, є розмінування, адже Харківщина – одна з найбільш забруднених мінами областей. Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування.

Окрім того, в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій.

"Ми також закликаємо аграріїв Харківської області скористатися перевагами ринку гуманітарного розмінування, завдяки якому вони можуть отримати 100% компенсації за розмінування своїх ділянок", – наголосив очільник уряду.